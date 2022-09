Foot - Mercato - OM

OM : Les révélations de Milik sur la Juventus

Publié le 27 septembre 2022 à 22h45 par Thibault Morlain

Il aura donc fallu attendre le dernier mercato estival pour voir Arkadiusz Milik enfin rejoindre la Juventus. Le Polonais a quitté l’OM pour la Vieille Dame, mais ce n’était pas la première fois que son nom circulait du côté de Turin. En effet, depuis plusieurs mois déjà, même lorsqu’il était à Naples, Milik était évoqué à la Juventus. Un intérêt de longue sur lequel s’est confié le principal intéressé.

Alors que l’OM ne voulait pas conserver Arkadiusz Milik, il a donc fait ses valises lors du marché des transferts. Le voilà désormais à la Juventus, où il a été prêté avec option d’achat par le club phocéen. Milik à l’idée d’avoir rejoint l’un des plus grands clubs du monde, l’attaquant aurait pu débarquer bien avant étant donné que l’intérêt de la Juventus ne date pas d’hier.

« Oui, j'étais proche d'aller à la Juve dans le passé »

A l’occasion d’un entretien accordé à Meczyki , Arkadiusz Milik est d’ailleurs revenu sur les précédentes fois où il a été annoncé à la Juventus. Il a alors notamment expliqué : « Oui, j'étais proche d'aller à la Juve dans le passé mais ensuite les deux clubs doivent trouver un accord. L'accord n'a pas été trouvé à l'époque et donc je ne suis pas allé à la Juve. Naples a refusé une proposition de Rome qui offrait plus d'argent. C'était leur décision et je l'ai respectée ».

« Un grand honneur »