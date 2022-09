Foot - Mercato

Mercato : Cet été, Mbappé a donné des directives au PSG

Publié le 28 septembre 2022 à 05h30 par Thomas Bourseau

Depuis sa lucrative prolongation de contrat signée en mai dernier au PSG, Kylian Mbappé disposerait d’un pouvoir de décision selon certaines informations qui ont circulé dans la presse par rapport aux choix effectués par le Paris Saint-Germain sur le mercato. Et bien qu’il ait nié une telle hypothèse, Mbappé serait passé à l’action pour trois départs cet été.

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé se présentait sur la pelouse du Parc des princes accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi avant le coup d’envoi du match PSG - FC Metz dans le cadre de la 38ème journée de Ligue 1. Au cours de son apparition devant les supporters du Paris Saint-Germain, le champion du monde tricolore annonçait sa prolongation de contrat pour les trois saisons à venir.

Un pouvoir de décision pour Mbappé sur le marché des transferts ?

Beaucoup d’informations ont circulé autour de ladite prolongation de contrat de Kylian Mbappé et notamment sur un éventuel pouvoir de décision sur les choix du PSG en termes de recrutement que ce soit pour le successeur de Mauricio Pochettino qui s’est avéré être Christophe Galtier ou encore sur les offensives du comité de direction du PSG sur le marché des transferts, à la fois dans le sens des arrivées comme des départs.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre en vue pour Leandro Paredes ? https://t.co/FTCwhMxWLE pic.twitter.com/BrkCyZrDyB — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

Mbappé soufflé les noms d’Icardi, de Draxler et d’Herrera pour l’opération dégraissage