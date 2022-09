Foot - Mercato - PSG

Après Lewandowski, voilà les deux buteurs ciblés sur le mercato

Publié le 30 septembre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Ce n’est un secret pour personne, le PSG souhaitait faire venir un attaquant supplémentaire durant le mercato estival mais n’a pas réussi à atteindre cet objectif. En plus de Robert Lewandowski, Luis Campos courtisait également Gabriel Jesus et Gaëtan Laborde.

Jeudi, en conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé que le PSG souhaitait faire venir un buteur durant le mercato estival : « On aurait aimé avoir aussi un attaquant avec un autre profil pour avoir une variété, c’est comme ça », a lâché l’entraîneur parisien. Robert Lewandowski était courtisé étant donné qu'il était en instance de départ au Bayern Munich, mais a préféré rejoindre le FC Barcelone, alors Luis Campos avait activé deux plans B pour le PSG.

Transferts - PSG : Les deux dossiers mercato que Galtier ne digère pas https://t.co/xZiX1NAlLE pic.twitter.com/vDMoqVaVoY — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

Le PSG était sur Gabriel Jesus

À l’occasion du Que Golazo Podcast, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que le PSG était en course pour Gabriel Jesus : « Plusieurs clubs ont appelé ses agents, discuté avec ses agents. Le PSG était aussi intéressé par Gabriel Jesus. Ils ont eu plusieurs conversations, mais Arsenal a toujours été convaincu », a indiqué Romano, mais le buteur brésilien a finalement quitté Manchester City pour signer avec Arsenal.

Laborde également courtisé