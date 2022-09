Foot - Mercato - PSG

PSG : Deux pointures de Ligue 1 voulaient venir pendant le mercato

Publié le 12 septembre 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG a vécu un mercato estival assez agité, autant dans le sens des départs que celui des arrivées, Luis Campos auraient pu boucler deux autres deals en Ligue 1 puisque Seko Fofana et Gaëtan Laborde figuraient sur sa short-list. Et ils étaient disposés à venir au PSG…

Dès sa nomination au poste de conseiller sportif du PSG au début de l’été, Luis Campos savait qu’il aurait du pain sur la planche en vue du mercato. En effet, en plus des recrutements à effectuer, la grande priorité était de dégraisser l’effectif avec une longue liste d’éléments indésirables : Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Idrissa Gueye, Rafinha, Thilo Kehrer, Ander Herrera… Finalement, le PSG a réussi à vider son loft. Mais également à attirer du renfort.

Un mercato actif au PSG

Au total, pas moins de six nouvelle recrues ont fait leur arrivée au PSG au cours du mercato : Vitinha (22 ans, 40M€), Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat de 35M€), Nordi Mukiele (24 ans, 15M€), Renato Sanches (25 ans, 15M€), Fabian Ruiz (26 ans, 25M€) et enfin Carlos Soler (25 ans, 17M€). Parmi ces nouveaux joueurs du PSG, deux ont donc été recrutés en Ligue 1, mais Luis Campos avait pourtant ciblé d’autres joueurs de notre championnat à différents postes.

« Fofana se voyait partir au PSG »

Tout au long du mercato estival, le nom de Seko Fofana (27 ans, RC Lens) a été évoqué pour le PSG, d’autant que le milieu de terrain ivoirien a réussi à s’imposer comme une référence de la Ligue 1 à son poste. Le journaliste Romain Molina a récemment évoqué ce dossier Fofana dans une vidéo sur Youtube : « Renato Sanches ? S'il vient au PSG, c'est une question d'agent. Au club, tout le monde pensait qu'on allait faire Séko Fofana. Le joueur se voyait partir au PSG », a indiqué Molina. Mais finalement, le milieu de terrain ivoirien a prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec le RC Lens.

Laborde, la piste improbable