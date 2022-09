Foot - Mercato - OM

Mercato : Indésirable à l’OM, Strootman sort enfin du silence

Publié le 28 septembre 2022 à 18h00 par Axel Cornic

Poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato, Kevin Strootman a enchainé un nouveau prêt et a retrouvé le Genoa, club avec lequel il a été rétrogradé en Serie B en fin de saison dernière. Lors d’un entretien publié tout récemment, il dévoile enfin les dessous de son départ de l’OM.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football néerlandais, Kevin Strootman a connu des saisons très compliquées et son départ de l’AS Roma à l’OM ne l’a pas vraiment aidé. Le milieu de terrain n’a jamais semblé convaincre et son énorme salaire est rapidement devenu un poids pour les caisses du club, qui a ainsi cherché à s’en débarrasser plusieurs fois. Rien de mieux que des prêts toutefois, avec Strootman qui est nouvellement reparti cet été pour le Genoa, club où il avait déjà joué au cours de la dernière saison.

Mercato - OM : 7M€ arrivent pour McCourt https://t.co/8vSihHImWn pic.twitter.com/HuIpuD935u — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Un énième prêt pour Kevin Strootman

Sur la Riviera Ligure, Kevin Strootman n’a pas vraiment fait bonne impression la saison dernière, avec seulement une dizaine de présences qui n’ont pas empêché son club d’être relégué en Serie B. Un scénario qui n’est pas sans rappeler l’année précédente, lorsque Strootman avait été prêté à Cagliari... qui a également été évincé de la Serie A.

« Dès mon retour à Marseille je pensais à revenir en Italie »

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport , le milieu de propriété de l’OM a expliqué la raison de son retour au Genoa, en deuxième division italienne. « Je suis ici pour finir le travail » a expliqué Kevin Strootman. « Dès mon retour à Marseille je pensais à revenir en Italie et le Genoa était la possibilité la plus intéressante ».

« Après deux jours de réflexion, j’ai été convaincu »