OM : Longoria a une énorme décision à prendre pour le mercato

Publié le 2 octobre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

En janvier, lors du prochain marché des transferts, Pablo Longoria pourrait bien profiter de cette opportunité pour faire encore rentrer de l’argent dans les caisses de l’OM et ainsi réaliser certains transferts. Mais qui pourrait quitter l’effectif d’Igor Tudor ? Certaines rumeurs concernent notamment Gerson. Mais dans le clan du Brésilien, on s’en remet avant tout à Pablo Longoria.

Du côté de l’OM, on a encore et toujours besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Pablo Longoria pourrait alors réaliser certains transferts cet été. Les rumeurs circulent notamment concernant Gerson. Pas forcément au mieux avec Igor Tudor, le Brésilien serait convoité en Premier League. Un transfert de Gerson permettrait alors à l’OM d’empêcher un joli chèque. Reste maintenant à savoir ce que décidera de faire Pablo Longoria.

« Si le club pense que Gerson doit être vendu… »

En effet, tout va dépendre de Pablo Longoria. C’est entre les mains du président de l’OM qu’est l’avenir de Gerson. Marcao, père et agent du Brésilien, a d’ailleurs été très clair à ce sujet. Bien que Gerson ne souhaite pas quitter l’OM, tout dépendra de l’avis de la direction. « La situation est la suivante. Nous sommes des salariés de l’OM. Si le club pense que Gerson doit être vendu, nous écouterons le club. Mais notre volonté est de poursuivre l’aventure à l’Olympique de Marseille », a lâché Marcao pour SportMed TV .

