PSG : Galtier a parlé d’un problème avec Al-Khelaïfi

Publié le 2 octobre 2022 à 02h30 par Guillaume de Saint Sauveur

La semaine passée, Kylian Mbappé n’a pas hésité à souligner l’absence d’un buteur à ses côtés au sein du PSG. Christophe Galtier a répondu sans détour à son attaquant, et l’entraîneur parisien précise que c’est un sujet qu’il avait déjà évoqué avec Luis Campos ainsi que Nasser Al-Khelaïfi au cours du mercato.

Suite au match de l’équipe de France face à l’Autriche (2-0) la semaine dernière, Kylian Mbappé avait lâché un tacle envers le PSG sur son utilisation : « J'ai beaucoup plus de liberté ici (en sélection). Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent », indiquait Mbappé. Une sortie qui a fait couler beaucoup d’encre.

Galtier valide les propos de Mbappé

Interrogé jeudi en conférence de presse, Christophe Galtier a rebondi sur les propos de l’attaquant du PSG : « Son analyse est juste. Il n'est pas dans la même configuration chez nous et en équipe nationale (...) Kylian a ce joueur de référence en équipe de France. Nous on a une autre animation, d'autres profils mais qui sont aussi intéressants. La relation technique qu'il y a entre Ney, Leo et Kylian est différente de ce qui peut se passer en équipe nationale », a d’abord expliqué l’entraîneur parisien.

