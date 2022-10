Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos connaît les deux priorités du mercato

Publié le 2 octobre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Au terme d’un mercato estival très agité, le PSG n’a pas forcément obtenu tout ce qu’il souhaitait en terme de recrutement. Christophe Galtier souhaitait pouvoir disposer d’un défenseur central et d’un buteur supplémentaires, ce qui indique donc la marche à suivre pour Luis Campos en janvier.

« Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection (…) C'est un grave problème pour nous », expliquait dernièrement Luis Campos sur RMC Sport au sujet du mercato estival. Et le conseiller sportif du PSG n’est pas le seul à avoir des regrets sur le recrutement.

PSG : Après le mercato, la mission prioritaire de Campos dévoilée ? https://t.co/bvz8OUBuaZ pic.twitter.com/ltnkhZucdO — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

Il manque un défenseur et un buteur au PSG

Jeudi, en conférence de presse, Christophe Galtier a partagé le sentiment de Luis Campos et a évoqué les deux manques dans l’effectif actuel du PSG : « Sur le mercato, on a été déçu de pas avoir ce défenseur central supplémentaire. On aurait aimé l’avoir. On aurait aimé avoir aussi un attaquant avec un autre profil pour avoir une variété, c’est comme ça. C’est très rare d’être satisfait d’un mercato, mais on sait avec Luis que le président a fait le maximum pour que nous soyons satisfaits », a indiqué Galtier.

Le mercato d’hiver pour tout relancer ?

Le message de la part de l’entraîneur du PSG est donc clair : il manque un défenseur central ainsi qu’un buteur au PSG pour disposer d’un effectif complet et optimiser les chances d’aller chercher une Ligue des Champions en fin de saison. Luis Campos, en charge du recrutement, connaît donc la marche à suivre pour le mercato de janvier.