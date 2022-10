Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Pour satisfaire Mbappé, Campos a une touche

Publié le 1 octobre 2022 à 11h10 par Thomas Bourseau

Par le biais de sa sortie médiatique lors de la trêve internationale sur les différences entre son rôle au PSG et en Équipe de France, Kylian Mbappé a indirectement mis la pression sur Luis Campos pour le recrutement d’un nouvel attaquant de pointe. Et le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait une idée précise.

« J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent » . Voici le message lourd de sens que Kylian Mbappé faisait passer lors du rassemblement avec l’Équipe de France en septembre.

Mbappé regretterait qu’un attaquant de surface ne soit pas arrivé

Une piqûre de rappel à son entraîneur au PSG Christophe Galtier et le conseiller football Luis Campos qui n’ont pas su attirer l’attaquant de fixation qu'aurait attendu Kylian Mbappé à l’intersaison malgré les intérêts du Paris Saint-Germain pour Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca notamment.

Campos songerait à Vlahovic