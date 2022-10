Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a mis Galtier dos au mur avec ce transfert

Publié le 1 octobre 2022 à 11h00 par Arnaud De Kanel mis à jour le 1 octobre 2022 à 11h10

Cantonné à un rôle de remplaçant depuis le début de la saison, Hugo Ekitike ne joue pas autant qu'il l'espérait. Christophe Galtier ne compte pas sur lui pour l'instant et se retrouve constamment questionné sur le sujet. Or, le transfert de l'attaquant vers le PSG est un choix de Luis Campos et met l'entraineur parisien dans une situation embarrassante.

Prêté au PSG par le Stade de Reims, Hugo Ekitike est dans le dur en ce début de saison. Seulement 66 minutes à se mettre sous la dent, pas assez pour se révéler aux yeux de Christophe Galtier. Tout cela s'explique par le fait que ce n'était pas le choix du coach mais bien celui de Luis Campos. Galtier se retrouve dans la panade avec la gestion d'un joueur qui commence à s'agacer.

Campos met Galtier en difficulté

La gestion d'Hugo Ekitike s'ajoute à la gestion des problèmes de Christophe Galtier au PSG. Pourquoi avoir recruté un joueur dont son option d'achat est estimé à 36M€ s'il ne joue pas ? L'Equipe donne les premiers éléments de réponse en indiquant que Luis Campos serait à la manœuvre de ce transfert et ne se serait pas soucié de l'avis de son coach. De fait, Galtier ne fait pas appel à Ekitike (66 minutes disputées) et doit s'expliquer en conférence de presse : « Il est très bon dans les séances. Il a des fourmis, ça le démange. Je lui ai dit que les bonnes périodes vont arriver. Très rapidement, il aura beaucoup plus de temps de jeu. » Assez pour calmer les ardeurs de l'attaquant parisien ?

Ekitike n'en peut plus

Mécontent de son temps de jeu qui nuit à sa progression, Hugo Ekitike fait ressortir cette colère sur les réseaux sociaux. Fréquemment, l'attaquant du PSG a utilisé une émoticône symbolisant le calme et la volonté de rester zen pour illustrer ses états d’âme. Le jeune joueur est peut-être arrivé au bout du tunnel car sa débauche d'énergie durant les entrainements convainc peu à peu Galtier qui devrait faire appel à lui pour le match face à Nice et laisser Kylian Mbappé sur le banc.