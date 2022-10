Foot - Mercato - PSG

PSG : Révélations sur le transfert de Christophe Galtier

Publié le 1 octobre 2022 à 08h15 par Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Christophe Galtier a franchi une nouvelle étape. En effet, l’entraîneur a quitté l’OGC Nice pour rejoindre le PSG. Chez les Aiglons, Galtier avait d’ailleurs réussi du très bon travail, décrochant une place en Europe la saison dernière. Mais voilà qu’on ne regretterait pas forcément le natif de Marseille dans le vestiaire niçois.

Ce samedi, Christophe Galtier va donc retrouver l’OGC Nice, sous fond de polémique toutefois. En effet, Julien Fournier, ancien directeur sportif des Aiglons, a lâché une bombe sur l’actuel entraîneur du PSG, expliquant : « Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot ».

PSG : Mbappé, Ekitike… Galtier réserve une énorme surprise https://t.co/CrrbNBwpU4 pic.twitter.com/UUB1cx2LJL — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

Une polémique liée au ramadan

Quel était donc le problème avec Christophe Galtier à l’OGC Nice ? Ce vendredi, Nice Matin a confirmé une polémique liée à la pratique du ramadan. Ainsi, en mars dernier, le ton serait monté entre Galtier et Julien Fournier à ce sujet.

Galtier pas regretté

Mais à en croire le média régional, cette polémique aurait également touché le vestiaire de l’OGC Nice. Différents joueurs se seraient braqués suite à cette histoire. Par conséquent, à Nice, Christophe Galtier ne serait pas vraiment regretté.