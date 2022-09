Foot - PSG

PSG : Cette punchline de Galtier sur le mercato

Publié le 30 septembre 2022 à 16h10 par Guillaume de Saint Sauveur

En conflit avec Julien Fournier et ses équipes la saison passée à l’OGC Nice avant de rejoindre le PSG, Christophe Galtier était notamment mécontent du mercato effectué. Et le technicien français n’avait pas hésité à lancer une pique en réunion aux personnes concernées par le recrutement.

Mercredi soir, au micro de RMC Sport, Julien Fournier a confirmé ses rapports houleux avec Christophe Galtier la saison passée à l’OGC Nice : « Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison, chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot », a lancé l’ancien directeur du football du club azuréen.

PSG : Retour sur les polémiques de la carrière de Galtier https://t.co/xJUw8Bof38 pic.twitter.com/vPO5ZKhItB — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

Le ramadan et le mercato au cœur du clash

L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que ces propos de Fournier concernent un problème de gestion du ramadan de la part de Christophe Galtier qui n’aurait pas respecté le jeun des musulmans de l’effectif niçois, mais pas que. En effet, selon le quotidien sportif, l’actuel entraîneur du PSG n’avait pas du tout été satisfait du recrutement de l’OGC Nice, et il l’a fait savoir.

« On vous a payés pour les recruter? »