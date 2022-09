Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé… De quel côté êtes-vous dans ce clash ?

Publié le 30 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Depuis le début de la saison, les relations entre Neymar et Kylian Mbappé sont scrutées de très près et font l’objet de certaines polémiques. En effet, entre les deux coéquipiers du PSG, cela serait assez tendu en coulisses. Chacun adresserait ainsi des reproches à l’autre. Entre Neymar et Mbappé, de quel côté êtes-vous ?

En 2017, le PSG a frappé très fort sur le mercato en recrutant coup sur coup Neymar, pour 222M€, et Kylian Mbappé, pour 180M€. Un duo incroyable sur le terrain, mais en dehors, le Brésilien et le Français seraient loin d’être les meilleurs amis du monde. Et voilà que les tensions entre Neymar et Mbappé commencent à se voir sur le terrain. De quoi alors créer diverses polémiques, notamment depuis le début de cette saison.

Les reproches de Mbappé à Neymar

Entre Neymar et Kylian Mbappé, la relation ne serait plus au beau fixe. Mais que se reprochent les deux joueurs du PSG ? Comme expliqué par L’Equipe , le Français pointerait du doigt les nombreux privilèges obtenus par son coéquipier, notamment en ce qui sa discipline. C’est d’ailleurs en ce sens que Mbappé ne se serait pas forcément opposé à un transfert de Neymar cet été…

Et vice-versa

Convaincu que Mbappé aurait tenté de l’évincer du PSG, Neymar aurait lui aussi des choses à reprocher au Français. En effet, le numéro 10 parisien ne comprendrait pas les pleins pouvoirs donnés à Mbappé, notamment depuis sa prolongation. Tout cela serait donc à l’origine de l’explosion des tensions entre les deux coéquipiers du PSG.



Alors, de quel côté êtes-vous dans ce clash ?