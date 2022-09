Foot - PSG

PSG : Neymar pris au piège pour son clash avec Mbappé ?

Publié le 29 septembre 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, la situation est de plus en plus tendue au PSG entre Kylian Mbappé et Neymar. Interrogé sur son coéquipier français dernièrement, la star brésilienne avait d'ailleurs refusé de répondre. Ce qui a ravivé la polémique. En réalité, Neymar aurait préféré garder le silence pour ne pas créer une nouvelle polémique avec Kylian Mbappé.

Depuis la reprise, la relation entre Kylian Mbappé et Neymar est plus que compliquée. D'après les indiscrétions de L'Equipe , le numéro 7 du PSG aurait demandé à sa direction de se débarrasser de la star brésilienne lors du dernier mercato estival. Et alors que Neymar est finalement resté à Paris, la tension monte avec Kylian Mbappé.

Neymar a refusé de parler de Kylian Mbappé

En effet, la cohabitation entre Neymar et Kylian Mbappé est de plus en plus difficile. D'ailleurs, les deux stars du PSG ont été les protagonistes d'un nouvel épisode de penaltygate à Paris. Un incident qui aurait d'ailleurs provoqué un clash entre Neymar et Kylian Mbappé. Et à en croire L'Equipe , Sergio Ramos, Marquinhos, Christophe Galtier et Luis Campos auraient dû intervenir pour calmer les tensions entre le numéro 7 et le numéro 10 du PSG.

Neymar voulait éviter une nouvelle polémique

Pour ne pas arranger les choses, Neymar a mis de l'huile sur le feu en refusant de répondre à une question sur Kylian Mbappé lors de son dernier rassemblement avec le Brésil. Et visiblement, c'est tout ce qu'il voulait éviter.

