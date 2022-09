Foot - PSG

PSG : Le clash Neymar-Mbappé fait réagir une autre star

Publié le 29 septembre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la relation entre Neymar et Kylian Mbappé semble en train de sérieusement se dégrader en interne, Thiago Silva a pris position sur cet épineux feuilleton du moment au PSG. Et le défenseur central brésilien, qui a côtoyé les deux joueurs, a plutôt tendance à défendre son compatriote.

Neymar et Kylian Mbappé, ça chauffe en coulisses ? Autrefois très complices, les deux attaquants stars du PSG semblent en froid depuis quelques mois, comme en témoigne d’ailleurs le penaltygate en début de saison lors du match de championnat face à Montpellier. Selon certaines informations dévoilées ces dernières semaines, l’origine de cette brouille entre les deux joueurs du PSG remonterait au moment de la prolongation de contrat de Mbappé, en mai dernier, puisque l’international français aurait fixé comme condition que le club essaye de vendre Neymar sur le marché.

PSG : En pleine bourre, Neymar lâche un énorme message https://t.co/pxg2zYtg57 pic.twitter.com/Q1CKSmXZjf — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Mbappé a parlé, Neymar a esquivé

Début septembre, en conférence de presse, Kylian Mbappé avait tenté de minimiser ces tensions constatées avec son coéquipier du PSG : « C’est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça (…) Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts comme ça, tu as des moments comme ça », lâchait l’attaquant français. De son côté, interrogé vendredi soir en zone mixte après une victoire du Brésil contre le Ghana (3-0), Neymar a esquivé une question portant sur Mbappé : « Kylian? Non... », s’est contenté de lâcher le numéro 10 du PSG.

Thiago Silva évoque le clash