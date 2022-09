Foot - PSG

PSG: Mbappé insupportable, le vestiaire de Galtier a vendu la mèche

Publié le 27 septembre 2022 à 17h00 par Bernard Colas

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a fait parler de lui à plusieurs reprises pour des raisons extrasportives. La relation qu’entretient l’international français avec Neymar est notamment scrutée de près, les deux hommes semblant en froid ces derniers mois, mais le reste du vestiaire commencerait également à être lassé du numéro 7.

Arrivant à la fin de son contrat en juin dernier, Kylian Mbappé a décidé d’apposer sa signature sur un nouveau bail avec le PSG, et ce malgré l’intérêt insistant du Real Madrid. Cette saison, l’international français évolue donc toujours du côté du Parc des Princes et continue d’enchaîner les buts, mais les polémiques se multiplient également. Les tensions entre Kylian Mbappé et Neymar sont de plus en plus apparentes, en témoigne l’épisode du penaltygate en début de saison. Mais la relation entre l’international français et les autres joueurs du PSG serait également compliquée.

Mbappé agacerait le vestiaire

D’après les informations divulguées par El Confidencial , l’attitude de Kylian Mbappé commencerait sérieusement à agacer le vestiaire de Christophe Galtier. En interne, le Bondynois serait vu comme un « enfant capricieux qui conditionne les décisions sportives du club », tandis que les passe-droits qui lui seraient accordés par le PSG feraient jaser au sein du groupe.



Mercato - PSG : La presse espagnole en remet une couche sur le feuilleton Mbappé https://t.co/h5PTsGeRPJ pic.twitter.com/5AUfkUotgs — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

La dernière déclaration de Mbappé n’a rien arrangé

Et la dernière sortie du champion du monde tricolore concernant son positionnement au club n’aurait rien arrangé. Après la victoire contre l’Autriche (2-0) jeudi dernier, Kylian Mbappé avait souligné la liberté de mouvement dont il pouvait bénéficier chez les Bleus , laissant ainsi entendre qu’il ne pouvait pas agir comme il le voulait au PSG. « Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici par rapport à mon club , expliquait Mbappé en zone mixte. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent. » Selon El Confidencial , cette remarque de l’attaquant n’aurait pas été appréciée au sein du PSG, et le malaise se fait désormais ressentir en public.

Les sorties troublantes de Neymar et Paredes sur Mbappé