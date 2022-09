Foot - PSG

PSG : Galtier dévoile les dessous de sa révolution

Publié le 27 septembre 2022 à 07h30 par Axel Cornic

Venu pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a apporté plusieurs changements, sur le terrain comme en dehors. Lors d’un entretien accordé aux canaux officiels du club de la capitale, il a détaillé sa méthode et ce qu’il modifié lors de son arrivée cet été.

C’est un nouveau PSG qui est né, lors de l’intersaison. Souvent critiqué pour son jeu stérile, Mauricio Pochettino a laissé sa place à un Christophe Galtier plus entreprenant. Son PSG est plus offensif et surtout, il semble pour le moment avoir trouvé le juste équilibre pour faire cohabiter les trois stars de devant que sont Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

« On cherche la faille chez l'adversaire »

Lors d’un long entretien accordé à PSG TV , Christophe Galtier a expliqué son travail au jours le jours, depuis son arrivée au club. « C'est beaucoup d'analyses, beaucoup d'analyses sur les adversaires que l'on va jouer et aussi beaucoup de recherche et de développement sur notre modèle de jeu, pour ne pas être dans le relâchement et croire que les choses fonctionnent facilement » a confié le coach du PSG. « On cherche tout le temps à créer des situations à l'entraînement, à chercher la faille chez l'adversaire, à renforcer nos points forts, à insister sur les relations entre les uns et les autres, les relations techniques, la connexion et aussi de corriger certaines choses ».

« On essaie de limiter de plus en plus pour donner moins de chance à l'adversaire de croire que c'est possible »

« On a des défauts comme toute équipe, donc on essaye de limiter le nombre d'erreurs que l'on a pu commettre en début de saison » a poursuivi Christophe Galtier, qui n’a pour le moment pas connu la défaite depuis son arrivée au PSG. « On essaie de limiter de plus en plus pour donner moins de chance à l'adversaire de croire que c'est possible. Mais j'insiste beaucoup sur notre relation, notre connexion entre les uns et les autres, comme nous jouons la possession du ballon, et la manière dont on doit attaquer, la manière dont on doit être en ce moment : plus tueur ».

« On crée beaucoup de situations pour finalement peu de buts sur les derniers matches »