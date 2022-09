Foot - PSG

PSG : Mbappé ou Neymar ? Pierre Ménès se lâche

Publié le 26 septembre 2022 à 23h30 par La rédaction

Les comparaisons s'enchainent entre Kylian Mbappé et Neymar. Ce sujet alimente les tensions supposées entre les deux vedettes du PSG. Mais sur cette question, personne n'est d'accord. De son côté, Pierre Ménès en a ras-le-bol des comparaisons et préfère soutenir le Brésilien face aux critiques.

Kylian Mbappé est-il meilleur que Neymar ? C'est la question qui revient ces derniers jours à cause de la prétendue mauvaise relation qu'entretiennent les deux hommes, qui pourrait d'ailleurs pousser le PSG à faire un choix. Pierre Ménès n'en peut plus et préfère défendre Neymar face aux critiques.

« Si Kylian Mbappé a huit Neymar dans chaque chaussure ? Physiquement probablement. En même temps, il a sept ans de moins, donc j'ai envie de dire que c'est normal. Techniquement, il est évident que c'est totalement faux. Il a fait quelques bons matchs, et ça fait un moment que c'est plus que "quelques" matchs. Au bout d'un moment, il va falloir changer de disque. On parle d'un mec qui est meilleur buteur et meilleur passeur du championnat, et on trouve encore le moyen de lui vomir dessus. C'est épuisant, mais le PSG c'est épuisant » confie-t-il dans son émission Face à Pierrot sur Youtube .

