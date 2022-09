Foot - PSG

Neymar, Mbappé, Messi... Galtier dévoile sa méthode pour les stars

Publié le 26 septembre 2022 à 18h30 par La rédaction

Arrivé cet été au PSG, Christophe Galtier se retrouve pour la première fois avec un club possédant autant de stars. Jugé sur ce point, l’entraîneur parisien arrive pour l’instant à gérer son groupe malgré les différentes tensions présentes. Lors d’une interview exclusive pour PSG TV, le technicien a dévoilé sa méthode pour améliorer ses joueurs.

Pour une première avec un club de l’envergure du PSG, Christophe Galtier réalise un très bon début de saison. Alors que la plupart de ses joueurs sont en sélection, l’entraîneur français en a profité pour accorder une interview pour PSG TV . Il y évoque notamment sa méthode pour faire progresser les joueurs de classe mondiale dont il dispose, comme par exemple Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi.

« On peut toujours faire progresser un joueur, notamment sur le plan mental »

Lors de son interview, Christophe Galtier a évoqué certains points qu'il peut améliorer sur des joueurs de classe mondiale. L’entraîneur français a notamment loué les qualités techniques de son groupe. « Oui, on peut toujours faire progresser un joueur, notamment sur le plan mental. Sur un plan technique, les joueurs que j'ai sont à un niveau extraordinaire. Mais il faut les faire progresser sur un plan mental, sur l'exigence, sur ce qu’exige notre métier, sur tout ce que l'on doit mettre dans la préparation d'une séance, dans la préparation d'un match, dans la concentration, la détermination. »

« Insister sur ce que l'on veut voir de l'équipe »

Christophe Galtier ajoute qu’il n’est pas non plus nécessaire de faire progresser les joueurs sur un plan tactique, mais plutôt sur ce qu’il veut voir de l’équipe. « Les faire progresser sur un plan tactique non, mais insister sur ce que l'on veut voir de l'équipe, sur le positionnement que doivent avoir les joueurs, sur ce positionnement qui devient après du mouvement, évidemment qu'il y a beaucoup de travail. Quand vous êtes au Paris Saint-Germain, les gens oublient tout cela. »

« Il y a un gros travail de la part de mon staff technique »