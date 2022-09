Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour cette piste de Campos

Publié le 26 septembre 2022 à 15h30 par Thomas Bourseau

Désireux de renforcer l’attaque du PSG, Luis Campos songerait à Youssoufa Moukoko (17 ans). Et bien que le Borussia Dortmund ait partagé sa volonté de prolonger son contrat, la tendance serait tout autre et pourrait en l’état, jouer en la faveur du Paris Saint-Germain.

Émettant le souhait d’injecter du sang neuf au sein du secteur offensif de l’effectif entraîné par Christophe Galtier, Luis Campos songerait entre autres à Rafael Leao ou encore à Youssoufa Moukoko. A 17 ans, l’attaquant allemand dispose de minutes lors des sorties du Borussia Dortmund où son contrat expirera en juin prochain. Une situation qui aurait alerté le PSG selon Sport BILD . Cependant, le feuilleton Moukoko risque bien de s’éterniser.

Une flopée de clubs sur le coup pour Youssoufa Moukoko

D’après les informations divulguées par Sport1 , la direction du Borussia Dortmund serait consciente des multiples intérêts de clubs pour Youssoufa Moukoko. Certaines équipes seraient d’ailleurs déjà venus aux renseignements, à l’exception du Bayern Munich qui ne serait pour le moment pas dans le coup.

Dortmund veut blinder Moukoko, mais les négociations sont à l’arrêt

Pour Sport1 , Sebastian Kehl a dernièrement fait savoir que l’intention du Borussia Dortmund était claire concernant le dossier Moukoko, à savoir une prolongation de contrat pour le plus longtemps possible afin de continuer à écrire l’histoire avec l’attaquant allemand. Cependant, la volonté du directeur sportif du BvB ne semble pas être sur le point de se réaliser, pour la simple et bonne raison que les discussions seraient actuellement au point mort.

«Mon plus grand objectif est de réaliser le triplé avec Dortmund en un an»