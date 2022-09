Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible constat de Galtier après son transfert

Publié le 26 septembre 2022 à 20h00 par Axel Cornic

Sur le site officiel du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier s’est longuement confié au sujet de son nouveau rôle dans un club totalement différents de ceux qu’il a pu connaitre au cours de sa carrière. Il faut dire que surtout au niveau médiatique, l’ancien du LOSC et de l’OGC Nice semble être beaucoup plus exposé.

Voilà plusieurs mois déjà que Christophe Galtier a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière. Connu et reconnu en Ligue 1, qu’il a remporté en 2021 avec le LOSC, l’ancien défenseur formé à l’OM s’est vu proposer les rênes de l’une des équipes les plus ambitieuses au monde, le PSG. Désormais, il doit gérer des stars de l’envergure de Lionel Messi ou de Kylian Mbappé et faire face à l'énorme pression qui pèse sur un club qui court après une Ligue des Champions depuis près de dix ans.

Mercato - PSG : Mbappé clashe Neymar, l’incroyable révélation de la presse espagnole https://t.co/6OCN4SuZBd pic.twitter.com/a1TLihSAFg — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

« La particularité de travailler avec des joueurs de très haut niveau et de classe mondiale »

Lors d’un entretien publié ce lundi sur PSG TV , il est revenu sur la situation particulière d’un entraineur d’un club tel que le PSG. « C'est un travail de coach, d'entraîneur, sur le terrain bien évidemment, comme ailleurs. Avec la particularité de travailler avec des joueurs de très haut niveau et de classe mondiale » a expliqué Christophe Galtier. « Ensuite, il y a tout ce que cela génère quand on travaille au Paris Saint-Germain, l’exposition à la fois du club, des joueurs et aussi de mon poste ».

« Faire en sorte que tout ce qui se dit reste le plus confidentiel possible parce qu’après, tout est grandement amplifié »

« C'est un poste où il y a une visibilité à l'international et c'est une caisse de résonance incroyable » a poursuivi celui qui a succédé à Mauricio Pochettino, sur le banc du PSG. « Donc il faut être le plus naturel possible dans la gestion au quotidien avec les joueurs, en faisant en sorte que tout ce qui se dit reste le plus confidentiel possible parce qu’après, tout est grandement amplifié ».

« Quand on est le Paris-Saint-Germain, le verre est toujours à moitié vide »