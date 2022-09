Foot - Mercato

Mercato : Le voile se lève sur le retour de Mauricio Pochettino

Publié le 26 septembre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Depuis plusieurs jours à présent, Mauricio Pochettino voit son nom être affiché dans la presse pour succéder à Lucien Favre à la tête de l’effectif de l’OGC Nice. Néanmoins, la priorité de l’Argentin résiderait dans le fait de trouver un nouveau challenge en Premier League et du côté d’Aston Villa.

En raison des résultats jugés insatisfaisants par l’ancienne direction du PSG, Mauricio Pochettino a été remercié à une année de l’expiration de son contrat. Depuis, le technicien argentin a été annoncé du côté de Chelsea dans la foulée du licenciement de Thomas Tuchel, au FC Séville alors que la position de Julen Lopetegui semble être fragilisée et il en est de même pour Lucien Favre à l’OGC Nice.

Nice dément des discussions avec Pochettino

Mauricio Pochettino va-t-il débarquer à l’OGC Nice ? Le président du GYM, à savoir Jean-Pierre Rivère, a tenu à démentir les rumeurs lors d’un entretien accordé à L’Équipe et à Nice-Matin. « Je suis tombé des nues quand j'ai lu que j'étais en rendez-vous avec lui, c'est n'importe quoi. Personne du club n'a rencontré, ni appelé, Pochettino ou ses représentants. C'est manquer de respect et fragiliser notre coach en place. Nous allons travailler tous ensemble avec Lucien pour récupérer comme on peut le mauvais début de saison. Aucun ultimatum ne lui a été fixé ».

Pochettino ne veut pas de Nice, mais d’Aston Villa