Mercato : Mauricio Pochettino a bien préparé son retour

Publié le 25 septembre 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino fait beaucoup parler de lui dans la presse ces derniers temps. De Chelsea à l’OGC Nice en passant par le FC Séville, le nom de Pochettino est régulièrement cité. Néanmoins, l’Argentin ne prendrait en considération qu’un retour en Premier League dans un club qui ne jouerait pas forcément la Ligue des champions. Explications.

Vers en retour en Ligue 1 pour Mauricio Pochettino ? Seulement quelques mois après son licenciement au PSG, le technicien argentin est à nouveau sans club comme ce fut le cas à l’automne 2019 après avoir été remercié par Tottenham. Et il est question depuis quelques jours d’un potentiel retour aux affaires à l’OGC Nice pour Mauricio Pochettino.

Pochettino à Nice ? C’est démenti

La presse a dernièrement fait état d’une confiance vacillante de la part de la direction de l’OGC Nice envers Lucien Favre. Et Mauricio Pochettino était un nom qui figurait tout en haut de la liste du GYM afin de le remplacer. Néanmoins, le président Jean-Pierre Rivère a tenu à démentir ces spéculations à L’Équipe et à Nice-Matin . « Personne du club n'a rencontré, ni appelé, Pochettino ou ses représentants. C'est manquer de respect et fragiliser notre coach en place [...] On ne va pas changer de coach au bout de huit journées, ce n'est ni une solution sportivement, ni humainement ».

Pochettino ne souhaite qu’un retour en Premier League, et pas forcément pour la Ligue des champions

De toute façon, Mauricio Pochettino ne serait pas intéressé par le challenge sportif proposé par l’OGC Nice. D’après les informations de Football Insider , l’ex-coach de Southampton et de Tottenham aurait à coeur de retrouver le football anglais. La priorité absolue de Pochettino serait de prendre les rênes d’une formation de Premier League. Et il semblerait que Pochettino ne fasse pas de la Ligue des champions une condition non négociable dans le choix de son futur club qui ne devrait répondre qu’à son feeling vis-à-vis du projet sportif.

