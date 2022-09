Foot - Mercato

Mercato : La vérité éclate pour le retour de Pochetinno en Ligue 1

Libre de tout contrat après avoir été viré par le PSG, Mauricio Pochettino était dans le viseur de l'OGC Nice pour un potentiel retour en Ligue 1. Mais alors que le président des Aiglons avait démenti cette rumeur, de nouveaux détails ont confirmé l'approche niçoise pour enrôler le prédécesseur de Christophe Galtier.

Décidément, les destins de Christophe Galtier et Mauricio Pochettino sont infiniment liés. Le premier a pris la succession du second à la tête du PSG lors du mercato estival. Et il y a quelques jours, on apprenait que Mauricio Pochettino était sur la short-list de l'OGC Nice, ancien club de Galtier.

Despite club statement, many sources guarantee that Mauricio Pochettino was approached by OGC Nice in the last few days and he decided to turn down the proposal. ⚠️ #OGCNice Pochettino has no intention to accept and he's waiting for different opportunities in the future. pic.twitter.com/AcWRXwxfKP