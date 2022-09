Foot - Mercato - OGC Nice

Transferts : La stratégie de Pochettino sur le mercato est révélée

Publié le 22 septembre 2022 à 19h00 par Pierrick Levallet

Licencié par le PSG il y a quelques semaines déjà, Mauricio Pochettino pourrait retrouver un banc en Ligue 1. L’OGC Nice penserait à lui pour succéder à Lucien Favre, qui ne fait déjà plus l’unanimité. Cependant, l’Argentin jouerait la montre pour son avenir. S’il est intéressé par le projet niçois, l’ancien entraîneur parisien attendrait néanmoins d’autres offres.

Remercié par le PSG l’été dernier pour laisser la place à Christophe Galtier, Mauricio Pochettino est toujours sans club. Toutefois, l’Argentin pourrait faire son grand retour sur un autre banc de Ligue 1. Alors que Lucien Favre ne fait plus l’unanimité, l’OGC Nice penserait à l’ancien entraîneur du PSG pour le remplacer. Mauricio Pochettino serait même la priorité de Dave Brailsford, le patron d’Ineos, propriétaire des Aiglons. D’ailleurs, le club niçois serait déjà passé à l’action pour attirer l’entraîneur de 50 ans en Côte d’Azur. Sauf qu’il y aurait un gros problème dans les négociations.

Nice et Pochettino se sont rencontrés, mais...

Comme l’a révélé Foot Mercato ce mardi, l’OGC Nice et Mauricio Pochettino se seraient rencontrés pour discuter d’un potentiel avenir sur la Côte d’Azur pour l’Argentin. Ce dernier aurait même été séduit par le projet niçois. Cependant, l’ancien entraîneur du PSG espérerait toujours rejoindre un plus gros club, chose qu’ AS est rapidement venu confirmer.

Pochettino attend d’autres offres