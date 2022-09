Foot - Mercato

Pochettino et Leonardo en clash depuis le PSG ? La réponse

Publié le 22 septembre 2022 à 03h15 par Guillaume de Saint Sauveur

La saison passée, Mauricio Pochettino et Leonardo collaboraient au PSG dans une ambiance qui était annoncée comme étant des plus glaçante. Et alors que les deux hommes pourraient se retrouver prochainement à l’OGC Nice, il semblerait que les tensions se soient apaisées entre l’entraîneur argentin et le directeur sportif brésilien.

C’est un fait, le PSG a opéré à une grosse révolution dans son organigramme durant l’été : out Mauricio Pochettino et Leonardo, qui étaient respectivement entraîneur et directeur sportif du club de la capitale, et c’est donc le tandem Christophe Galtier-Luis Campos qui a pris le relais au PSG.

Mercato - PSG : Leonardo vers un retour improbable en Ligue 1 ? https://t.co/eHqLNMXD7Z pic.twitter.com/XiMcSC31ZI — le10sport (@le10sport) September 21, 2022

L’OGC Nice cible Pochettino… et Leonardo

Pochettino est annoncé depuis quelques jours comme étant la priorité absolue de l’OGC Nice pour venir prochainement remplacer Lucien Favre dont les résultats sont insuffisants depuis le début de la saison, et Média Foot a également annoncé que Leonardo faisait partie des options à l’étude pour le poste de directeur sportif chez les Aiglons.

Plus de tensions entre les deux