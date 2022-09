Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà la vérité sur le dernier gros coup du mercato

Publié le 22 septembre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG dans les dernières heures du mercato estival, Carlos Soler a donc été le dernier deal bouclé par Luis Campos cet été. Le milieu de terrain espagnol, arrivé du FC Valence, s’est confié sur les coulisses de son transfert au PSG alors qu’il aurait pu prolonger son contrat avec son ancien club.

Après Vitinha (40M€), Hugo Ekitike (prêt avec option d’achat de 35M€), Nordi Mukiele (15M€), Renato Sanches (15M€) et Fabian Ruiz (25M€), le PSG a finalement bouclé son mercato estival avec le transfert de Carlos Soler. Le milieu de terrain de 25 ans est arrivé du FC Valence pour 17M€ alors qu’il n’avait plus qu’une année de contrat, et il s’est confié en longueur sur les dessous de son transfert au PSG dans un entretien accordé à EFE.

« Le PSG m’a convaincu du projet »

« J’ai reçu un appel du PSG, qui m’a convaincu que le projet était top, et moi-même j’étais convaincu que je pouvais jouer dans une équipe de top niveau, et que j’avais des qualités pour ça. Le club qui m’a appelé attendait beaucoup de moi, avait beaucoup d’intérêt et est l’un des meilleurs clubs d’Europe, même si quitter la maison n’est pas facile. Mais je voulais faire un pas en avant, et je crois que je l’ai fait », indique Carlos Soler, qui aurait pu prolonger avec le FC Valence plutôt que de signer au PSG.

« J’ai reçu une offre de prolongation »