Foot - Mercato

Mercato : Le verdict est enfin tombé pour Pochettino

Publié le 24 septembre 2022 à 09h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps pressenti pour venir succéder à Lucien Favre sur le banc de l’OGC Nice, Mauricio Pochettino ne sera finalement pas le nouvel entraîneur des Aiglons. Le technicien argentin, limogé par le PSG en juillet dernier, est donc en attente d’un autre challente, et Jean-Pierre Rivère s’est prononcé sur ce dossier.

Le feuilleton Mauricio Pochettino a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours à l’OGC Nice, mais il semble toucher à sa fin ! À en croire les dernières tendances dégagées notamment par Foot Mercato et Fabrizio Romano, l’ancien entraîneur du PSG attend un challenge plus huppé que les Aiglons pour reprendre du service, ce qui expliquerait donc en partie cet échec. Mais le son de cloche est différent si l'on s'en réfère au discours affiché à l’OGC Nice.

« Personne n’a appelé Pochettino »

Interrogé par L’EQUIPE et Nice-Matin ce samedi, le président Jean-Pierre Rivère a mis les choses au clair et assure que l’ancien entraîneur du PSG n’a jamais été courtisé par l’OGC Nice pour reprendre le flambeau de Lucien Favre : « Personne du club n'a rencontré, ni appelé, Pochettino ou ses représentants. C'est manquer de respect et fragiliser notre coach en place [...] On ne va pas changer de coach au bout de huit journées, ce n'est ni une solution sportivement, ni humainement », indique Rivère.

Mercato : Pochettino a définitivement tranché pour un retour en Ligue 1 https://t.co/S4e13bB0RF pic.twitter.com/YOnBJST3ul — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

« Des rumeurs infondées