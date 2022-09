Foot - Mercato

Pochettino a définitivement tranché pour un retour en Ligue 1

Publié le 23 septembre 2022 à 23h45 par Pierrick Levallet

Ces derniers jours, Mauricio Pochettino était annoncé très proche d’un retour en Ligue 1. L’Argentin était évoqué du côté de l’OGC Nice pour remplacer Lucien Favre, qui ne ferait plus l’unanimité dans le vestiaire niçois. Toutefois, Jean-Pierre Rivère a totalement démenti les rumeurs à ce sujet. Et la tendance semble se confirmer.

Après avoir été licencié par le PSG l’été dernier, Mauricio Pochettino était lié à un retour en Ligue 1 ces derniers jours. L’entraîneur argentin, sans club, était évoqué du côté de l’OGC Nice pour remplacer Lucien Favre. Le Suisse ne ferait plus l’unanimité. Quelques rumeurs ont donc annoncé que la direction niçoise songeait à Mauricio Pochettino. Mais finalement, il n’en serait rien.

«On ne va pas changer de coach au bout de huit journées»

« Personne du club n'a rencontré, ni appelé, Pochettino ou ses représentants. C'est manquer de respect et fragiliser notre coach en place. [...] On ne va pas changer de coach au bout de huit journées, ce n'est ni une solution sportivement, ni humainement » a confié Jean-Pierre Rivère dans un entretien accordé à Nice Matin . Et la tendance se confirme de plus en plus.

Pochettino a d’autres projets pour son avenir

D’ailleurs, Mauricio Pochettino n’aurait jamais été tenté ou proche de rejoindre l’OGC Nice à en croire les informations de Fabrizio Romano. Le journaliste italien spécialiste du mercato précise que l’Argentin voudrait d’autres projets pour son avenir. Sauf énorme retournement de situation, Mauricio Pochettino ne posera pas ses valises en Côte d’Azur.