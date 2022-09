Foot - Mercato - OM

OM : Il réapparait après avoir claqué la porte du projet McCourt

Publié le 23 septembre 2022 à 16h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Libre de tout contrat après avoir brutalement claqué la porte de l’OM en février 2021 suite à un désaccord majeur avec Pablo Longoria sur le mercato, André Villas-Boas pourrait bien faire son grand retour en Ligue 1 cette saison. L’OGC Nice aurait des vues sur l’entraîneur portugais.

Passé par le banc de l’OM entre l’été 2019 et février 2021, André Villas-Boas avait succédé à Rudi Garcia sur le banc du club phocéen. Et en dépit de ses résultats globalement convaincants, l’ancien entraîneur du FC Porto et de Chelsea avait finalement décidé de claquer brutalement la porte en février 2021 suite à un épisode pour le moins inattendu et surprenant.

Quand AVB a tout plaqué et lâché l’OM

Le 2 février 2021, après la fermeture du mercato hivernal au cours duquel l’OM avait fait venir Olivier Ntcham en prêt du Celtic Glasgow, André Villas-Boas s’est présenté en conférence de presse. Et le technicien portugais avait lâché une bombe pour le moins inattendue : « Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur. Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision ». Et c’est ainsi que, quelques heures plus tard, André Villas-Boas n’était plus l’entraîneur de l’OM.

Un retour en Ligue 1 avec Nice ?

Mais un an et demi après les faits, et alors qu’il n’a toujours pas retrouvé de nouveau challenge, Villas-Boas pourrait faire son grand retour en Ligue 1 dans les semaines ou les mois à venir. En effet, à en croire les révélations de Média Foot, le profil de l’ancien entraineur de l’OM plairait à l’OGC Nice si Lucien Favre, pour le moment conforté dans ses fonctions, finit par être limogé.