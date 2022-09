Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas en remet une couche sur ce dossier bouillant

Publié le 23 septembre 2022 à 14h45 par Thomas Bourseau

Après trois défaites de rang en Ligue 1 face au PSG (1-0), l’AS Monaco (2-1) et le FC Lorient (3-1), la position de Peter Bosz à la tête de l’effectif de l’OL est remise en question dans la presse et notamment par Foot Mercato. Cependant, l’Olympique Lyonnais a démenti les informations du média et tout ultimatum lancé à l’entraîneur néerlandais.

« Cinq matchs pour revenir sur le podium ». D’après les informations divulguées par Foot Mercato ce jeudi, Peter Bosz avancerait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En effet, si au terme des cinq rencontres à venir l’entraîneur néerlandais n’est pas parvenu à placer l’OL sur le podium, il serait alors remercié par le comité de direction des Gones présidé par Jean-Michel Aulas.

L’OL affirme ne jamais avoir lancé d’ultimatum à Bosz

Néanmoins, l’OL n’a jamais lancé un tel ultimatum à Peter Bosz. C’est en effet ce qu’on peut lire dans le communiqué publié par le club rhodanien ce jeudi après-midi via lequel les informations de Foot Mercato ont été réfutées. Il n’y aurait pas eu de réunion de crise dans la foulée du revers face au PSG dimanche dernier (1-0).

L’Olympique Lyonnais tient à démentir les informations de Foot MercatoLire le communiqué 👉 https://t.co/u3iP8w97yi pic.twitter.com/PzzDPeEK6D — Olympique Lyonnais (@OL) September 23, 2022

Aulas a «une totale confiance» en Bosz

Toujours dans le communiqué en question, il est stipulé que l’OL a une confiance totale en Peter Bosz, son staff et les joueurs pour qu’un travail commun soit effectué afin que les objectifs initiaux soient remplis. D’ailleurs, Alexandre Lacazette, capitaine de l’OL, n’a jamais émis de plainte envers la direction pour le système tactique prôné par le staff de Bosz, et il en va de même pour n’importe quel autre joueur. L’OL a terminé son communiqué en dénonçant une tentative de déstabilisation de la part de la presse.