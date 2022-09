Foot - Mercato - OL

OL : Bosz menacé, un gros coup avec Laurent Blanc en préparation ?

Publié le 23 septembre 2022 à 07h30 par Bernard Colas

Déçus du début de saison, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais l’ont fait savoir à Peter Bosz en lui fixant un ultimatum. Si les résultats ne s’améliorent pas d’ici la Coupe du monde, le Néerlandais devrait quitter les Gones. Pour assurer la succession, la piste Laurent Blanc pourrait redevenir d’actualité du côté de l’OL, un profil qui plaît à Jean-Michel Aulas.

Avec sa 6e position et ses trois défaites de rang en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais déçoit en ce début de saison, et Peter Bosz pourrait en subir les conséquences. Déjà menacé lors du dernier exercice, le Néerlandais est sur un siège éjectable et pourrait quitter le club cet hiver s’il ne parvient pas à redresser la barre avant la Coupe du monde. Selon Foot Mercato et RMC , un ultimatum a été fixé à Peter Bosz, plus que jamais sous pression, d’autant qu’un candidat sérieux au poste est disponible.

« Laurent Blanc ? Oui, j’y pense », avait admis Aulas en février

Si les résultats de l’OL ne s’améliorent pas rapidement, l’ombre de Laurent Blanc risque de planer au-dessus de la tête de Peter Bosz. Ces dernières années, l’ancien entraîneur du PSG a souvent été associé au club rhodanien, qui n’a pour sa part pas caché son intérêt par le passé. En janvier dernier, lorsque la position de Peter Bosz était déjà fragilisée, Jean-Michel Aulas avait admis avoir pensé à Laurent Blanc pour entraîner les Gones , une piste envisagée en 2019 pour remplacer Sylvinho. « Laurent Blanc ? Oui, j’y pense , déclarait-il au micro d’ Europe 1 . À l’époque, j’étais solidaire avec Juninho (ex-directeur sportif de l’OL, qui avait préféré engager Rudi Garcia, N.D.L.R.). C’est un garçon qui a une expérience incomparable. Je l’avais vu longuement en Russie pendant la Coupe du monde. J’avais bien senti cette capacité chez lui. Les choses ne se sont pas faites. Mais sait-on jamais ? »

Le retour de la piste Laurent Blanc à Lyon ?