Coup de tonnerre à Lyon, le départ de Bosz en préparation ?

Publié le 22 septembre 2022 à 19h45 par Bernard Colas

Alors que l’Olympique Lyonnais est toujours en difficulté cette saison en Ligue 1, Peter Bosz est pointé du doigt. En marge de la rencontre face au PSG, la direction des Gones aurait signifié à l’entraîneur néerlandais qu’il lui restait cinq matches pour redresser la barre, sous peine de prendre la porte.

Sous pression après la 8e place de l’OL la saison dernière, Peter Bosz n’a plus le droit à l’erreur. Le Néerlandais reste au cœur des critiques alors que le club pointe actuellement à la 6e place de Ligue 1 après ses trois défaites consécutives au compteur. Dans des propos relayés par L’Équipe , Jean-Michel Aulas a maintenu sa confiance en son entraîneur, tout en admettant avoir déjà pensé à son départ.

Aulas a déjà mis la pression sur Bosz

« On ne va pas tout remettre en cause après trois défaites successives même si c’est insupportable de perdre. Mais est-ce qu’on ne prend pas un risque supplémentaire en changeant d’entraîneur alors que c’est la huitième journée, qu’on a 13 points en étant sixièmes ? Ce n’est pas raisonnable mais dire qu’on n’y a pas pensé, non. Mais la réponse à la question, c’est qu’on met le coach et tout le staff dans les meilleures conditions pour réussir », a indiqué cette semaine le président de l’OL.



Un ultimatum a été fixé