Mbappé, Pochettino, Kalulu… Les infos mercato du 22 septembre

Publié le 22 septembre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Kylian Mbappé prêt à claquer la porte en 2024 ?

À en croire les révélations du média espagnol El Debate , Kylian Mbappé aurait déjà confié en coulisses qu'il se voyait quitter le PSG au terme de son contrat, en 2024. L'attaquant français n'aurait donc aucunement l'intention de faire jouer l'année supplémentaire en option qui est présente dans son bail. Néanmoins, le Real Madrid ne serait plus une option viable pour Mbappé puisqu' El Debate précise que le club merengue n'a aucunement l'intention de revenir à la charge dans ce dossier. Et enfin, le média espagnol indique que la mère de Kylian Mbappé réclamait une prime à la signature de 200M€ à la signature cet été au Real Madrid.



Ça coince pour Pochettino à l'OGC Nice

Annoncé tout proche d'une arrivée à l'OGC Nice ces derniers jours, Mauricio Pochettino est finalement en train de s'éloigner du club azuréen. RMC Sport évoque un couac dans ce dossier qui est à l'arrêt, et de son côté, Foot Mercato annonce que l'ancien entraîneur du PSG espère encore trouver un challenge plus ambitieux que celui des Aiglons. Pochettino aimerait un club plus huppé que Nice.



