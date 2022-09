Foot - Mercato - OL

OL : Aulas lâche une petite bombe sur ce dossier brûlant

Plus que jamais contesté alors que l’OL reste sur trois défaites consécutives en Ligue 1, Peter Bosz continue d’être maintenu en poste par Jean-Michel Aulas. Mais le président du club rhodanien avoue avoir songé à s’en séparer ces derniers jours…

Même si l’OL pointe actuellement à la 6e place de Ligue 1 et peut encore faire son retard avec seulement six points de retard sur le podium, c’est davantage la dynamique du club rhodanien qui s’avère préoccupante. L’équipe de Peter Bosz reste sur trois défaites consécutives, et Jean-Michel Aulas a d’ailleurs fait une grande révélation sur le statut de son entraîneur néerlandais dans les colonnes de L’EQUIPE .

Aulas a songé à virer Bosz

« On ne va pas tout remettre en cause après trois défaites successives même si c’est insupportable de perdre. Mais est-ce qu’on ne prend pas un risque supplémentaire en changeant d’entraîneur alors que c’est la huitième journée, qu’on a 13 points en étant sixièmes ? Ce n’est pas raisonnable mais dire qu’on n’y a pas pensé, non. Mais la réponse à la question, c’est qu’on met le coach et tout le staff dans les meilleures conditions pour réussir », explique le président de l’OL, qui a donc songé à limoger Peter Bosz, sans pour autant passer à l’acte.

« Convaincu qu’on a le bon entraîneur »