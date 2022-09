Foot - Mercato

Neymar, Pochettino, Kouassi… Les infos mercato du 23 septembre

Publié le 23 septembre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le père de Neymar contre son transfert ?

El Mundo rapporte ce vendredi des propos de l'ancien directeur du football du FC Barcelone Raúl Sanllehí sur le transfert record de Neymar vers le PSG en 2017 pour 222M€, indiquant que le père de la star brésilienne était contre : « Depuis plusieurs semaines, le père de Neymar me montre qu'il est en train de travailler pour convaincre pour fils de ne pas commettre l'erreur de partir au PSG. (...) J'ai la conviction absolue, il me l'a démontré, qu'il est de notre côté. Il ne m'a jamais parlé d'argent. A plusieurs reprises, il m'a demandé de l'aide et me disait qu'il parlait avec son fils ».



C'est mort pour Pochettino à l'OGC Nice, Favre reste

Coup de tonnerre dans le feuilleton du nouvel entraîneur à l'OGC Nice ! Selon RMC Sport , aucun accord n'a finalement pu être trouvé entre Mauricio Pochettino et les Aiglons, ce qui implique donc que Lucien Favre sera maintenu à son poste, au moins pour les prochains matchs. L'ancien entraîneur argentin du PSG ne fera donc pas son retour en Ligue 1 sur la Côte d'Azur.



PSG : Kouassi ouvre la porte à un retour