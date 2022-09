Foot - Mercato - PSG

PSG : Quelle doit être la priorité de Campos en défense centrale ?

Publié le 23 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Luis Campos l’a avoué, il n’est pas satisfait du mercato estival du PSG. Malgré les différentes recrues qui sont venues, le Portugais garde un goût amer. En effet, différents échecs lui restent en travers de la gorge, mais un en particulier, celui du défenseur central. Ayant échoué à amener du sang neuf à ce poste, Campos va retenter sa chance dans les mois à venir. Mais quelle doit être sa priorité ?

Au PSG, le mercato a un goût d’inachevé. En effet, Luis Campos n’a pas réussi à faire entièrement ce qu’il voulait. Et le gros échec concerne notamment celui du défenseur central. Tout au long de l’été, le Portugais a fait le forcing, en vain, se heurtant à l’intransigeance de l’Inter Milan. Un échec qui pourrait poser quelques problèmes à Christophe Galtier au moment de la rotation dans sa défense centrale.

Skriniar, la priorité

Mais cela pourrait être réglé à terme. En effet, que ce soit cet hiver ou bien l’été prochain, un défenseur central devrait débarquer au PSG. Cela pourrait donc être le cas dès le mois de janvier. Et c’est à ce moment que Luis Campos envisagerait de revenir à la charge pour le Slovaque, lui qui est en fin de contrat à l’Inter Milan. Cette fois pourrait-elle alors être la bonne ?

Les plans B du PSG

En parallèle, Luis Campos garde d’autres noms en tête pour le poste de défenseur central du PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Warmed Omari (Rennes) intéresse le club de la capitale. Pierre Kalulu (Milan AC) serait aussi dans les petits papiers de Luis Campos, qui avait également ouvert les dossiers Mohamed Simakan (RB Leipzig), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Axel Disasi (AS Monaco) et Stefan de Vrij (Inter Milan) cet été et pourrait donc revenir à la charge.



Alors, quelle doit être la priorité en défense centrale ?