PSG : Donnarumma en danger, Campos active déjà deux pistes XXL

Publié le 25 septembre 2022 à 10h00 par Bernard Colas

Loin de faire l’unanimité depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma pourrait se retrouver en grand danger dans les prochains mois. Au sein du club, on mènerait en effet une réflexion sur l’international italien alors que deux noms circulent déjà en vue du prochain mercato estival.

En arrivant au PSG, Christophe Galtier a rapidement mis les choses au clair concernant le poste de gardien. Après l’alternance mise en place par Mauricio Pochettino entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, l’ancien technicien de l’OGC Nice a préféré trancher. « Un turn-over envisageable chez les gardiens ? Non. Je ne suis pas ce genre d’entraîneur à faire tourner les gardiens , répétait Christophe Galtier après le match contre la Juventus (2-1), défendant le bilan de Gianluigi Donnarumma malgré quelques approximations de la part de l’Italien. On oublie souvent que c’est un jeune gardien, évidemment qu’on a relevé sa mauvaise appréciation sur le but, mais je préfère aussi retenir les deux gros arrêts décisifs et il a été présent. »

Donnarumma fait douter

S’il bénéficie de la confiance de Christophe Galtier, Gianluigi Donnarumma continue de susciter de nombreuses critiques, et en interne, cela ferait parler. Comme l’explique Média Foot , les performances du champion d’Europe italien entretiennent des réflexions au sein de la direction, qui n’exclut pas de mettre la main sur un nouveau gardien pour concurrencer le numéro 99 du PSG.

