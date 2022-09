Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Klopp veut plomber Ancelotti dans ce dossier colossal

Publié le 26 septembre 2022 à 00h15 par Bernard Colas

À 19 ans, Jude Bellingham affole déjà l’Europe et devrait être au cœur d’un transfert XXL dans les prochains mois. Alors que la plupart des cadors anglais sont à ses trousses, le Real Madrid voudrait également s’attacher les services du milieu de terrain, mais un rival de taille devrait se trouver sur le chemin de Florentino Pérez.

Désireux de se renforcer dans l’entrejeu, le Real Madrid devrait encore miser sur la jeunesse après avoir fait confiance à Eduardo Camavinga puis Aurélien Tchouameni. D’après la presse étrangère, Florentino Pérez aurait coché le nom de Jude Bellingham, étincelant avec le Borussia Dortmund, mais la concurrence est forte.

Bellingham ne manque pas de prétendants

Selon la presse britannique, la plupart des cadors de Premier League sont positionnés sur Jude Bellingham. Liverpool, Chelsea, Manchester United et City auraient coché le nom du milieu anglais, et à en croire The Sun , c’est le club de Pep Guardiola qui serait le mieux positionné. Cependant, la presse espagnole met en avant une autre menace.

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prépare un nouveau coup à 93M€ https://t.co/n8T2K9kZ1U pic.twitter.com/dPH7RyIHKK — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

Liverpool, une menace sérieuse pour le Real Madrid