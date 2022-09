Foot - Mercato - Real Madrid

Madrid : Florentino Pérez prépare un nouveau coup à 93M€

Publié le 25 septembre 2022 à 12h45 par Bernard Colas

Désireux de poursuivre le rajeunissement de son milieu de terrain, le Real Madrid aurait des vues sur Jude Bellingham. Ce dernier se montre étincelant sous le maillot du Borussia Dortmund et risque de faire parler de lui lors du prochain mercato estival. Le montant de son indemnité de transfert serait d’ailleurs connu.

Grâce à son trio dans l’entrejeu composé de Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos, le Real Madrid a écrit quelques-unes des plus belles pages de son histoire. Alors que l’international brésilien a quitté l’Espagne lors du dernier mercato estival pour rejoindre Manchester United, le Real Madrid souhaite préparer la succession de ses deux anciens compères du milieu de terrain. Ainsi, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni ont déjà rejoint la Casa Blanca , et un troisième joueur est aujourd’hui ciblé.



Mercato - Real Madrid : Une grosse menace à prévoir pour le transfert de ce crack ? https://t.co/i6mfd7HwiD pic.twitter.com/SEdse9oNw3 — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

Bellingham plaît au Real Madrid

Depuis plusieurs semaines, le nom de Jude Bellingham est en effet évoqué du côté du Real Madrid en vue du prochain mercato estival. À seulement 19 ans, l’international anglais dispose déjà d'une très belle cote sur le marché des transferts et pourrait plier bagage à l’issue de la saison. Le Real Madrid est ainsi cité parmi les prétendants, dans un dossier qui s’annonce coûteux.

Un transfert à 93M€ ?