PSG : Voilà pourquoi le Real Madrid a tourné la page pour Mbappé

Publié le 25 septembre 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Alors que le Real Madrid pensait avoir réglé l’arrivée de Kylian Mbappé pour cet été, le crack de Bondy a finalement fait faux bond aux Merengue, préférant prolonger avec le PSG. Une terrible désillusion pour Florentino Pérez, qu’il a fallu digérer. D’ailleurs, alors qu’une opportunité pourrait à nouveau se présenter pour Mbappé, le Real Madrid semble être passé à autre chose. Explications.

Et si ce n’était pas terminé entre le Real Madrid et Kylian Mbappé ? Bien que le joueur du PSG a snobé les Merengue lors du dernier mercato estival, le feuilleton semble repartir de plus belle. En effet, lors de ces dernières interventions, Mbappé n’a clairement pas fermé la porte à une arrivée au Real Madrid à l’avenir. De plus, les dernières révélations sur le contrat du joueur du PSG ont remis le feu aux poudres. En effet, avec un contrat qui irait finalement jusqu’en 2024, Kylian Mbappé pourrait pourquoi pas être vendu dès l’été 2023 par le PSG. Forcément, en Espagne, on ne loupe pas une miette de cela…

Le Real Madrid ne pense plus à Mbappé ?

Mais encore faut-il que le Real Madrid souhaite à nouveau recruter Kylian Mbappé. Et visiblement, actuellement, cela ne serait pas forcément le cas. En effet, ce dimanche, Mundo Deportivo fait de grosses révélations à propos du numéro 7 du PSG. Selon les informations dévoilées par le quotidien ibérique, le Real Madrid ne ferait pas de Mbappé une grande priorité actuellement. En effet, la Casa Blanca se concentrerait davantage sur d’autres priorités, à commencer notamment par la saison. Malgré tout ce qui peut se dire autour de Kylian Mbappé, le Real Madrid ferait donc la sourde oreille.

La raison ? Vinicius Jr