Foot - Mercato - OM

OM : Il n’a eu aucun doute pour son transfert à l’OM

Publié le 26 septembre 2022 à 04h15 par Thibault Morlain

Cet été, sur le marché des transferts, l’OM a accueilli de nombreuses recrues. Au milieu de terrain, Pablo Longoria est notamment allé chercher Jordan Veretout à l’AS Rome. Ce dernier a ainsi fait son retour en France, lui qui était déjà passé par Nantes et l’ASSE. Et comme l’a révélé Veretout, il n’a pas vraiment hésité pour aller à l’OM.

Parmi les nombreuses recrues de l’OM cet été, on retrouve notamment Jordan Veretout. Alors que les Phocéens avaient besoin de sang neuf au milieu de terrain, l’international français a donc été recruté à l’AS Rome. Et ce dimanche, pour Goal , Veretout s’est livré sur les coulisses de son choix, qui n’a pas été très difficile.

Mercato - OM : Ça repart de plus belle pour le transfert de Bamba Dieng https://t.co/ALxucRUl6m pic.twitter.com/QfQ50cSzVl — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« Je voulais voir autre chose que l’Italie »

« On était en discussion depuis longtemps avec Marseille. Moi, je voulais voir autre chose que l’Italie et revenir en France. Ces derniers mois avec la Roma ça a aussi été difficile sur quelques points et j’avais besoin de changer d’air pour continuer à avancer dans ma carrière », a d’abord expliqué Veretout.

« J’ai rapidement voulu y aller »