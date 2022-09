Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos passe à l’attaque pour son prochain transfert

Publié le 26 septembre 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos en pincerait depuis quelque temps pour Milan Skriniar qui a été l’un des feuilletons de l’été au Paris Saint-Germain. Une offensive hivernale serait en préparation au sein du club de la capitale pour le Slovaque qui ne semblerait pour autant pas emballé par l’option de quitter l’Inter au beau milieu de la saison.

Luis Campos semblait avoir fait de lui un des piliers de son mercato estival. Et au même titre que Vitinha et Renato Sanches, Milan Skriniar se serait rapidement mis d’accord avec le PSG sur les termes de son contrat. Néanmoins, le conseiller football du Paris Saint-Germain n’a jamais témoigné de la venue du défenseur slovaque pour la simple et bonne raison que le club de la capitale et l’Inter ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le montant de l’indemnité du transfert bien que le PSG ait été prêt à monter jusqu’à 65M€ pour racheter la dernière année de contrat de Skriniar à l’Inter.

Le PSG veut dégainer pour un transfert en janvier

L’Inter a fait front et Milan Skriniar est resté en Lombardie, au grand dam du PSG qui n’aurait cependant pas jeté l’éponge. Comme La Gazzetta dello Sport l’a confirmé ce lundi, le Paris Saint-Germain, emmené par Luis Campos, aurait la ferme intention d’accueillir Milan Skriniar lors du prochain mercato estival par le biais de son potentiel futur statut d’agent libre, soit dès cet hiver. D’après le média transalpin, les négociations entre Milan Skriniar et l’Inter seraient au point mort et le club nerazzurri serait de plus en plus pessimiste au sujet d’une prolongation de contrat. De quoi permettre au PSG de mettre la pression sur l’Inter pour un éventuel transfert à 30M€ en janvier.

Transferts - PSG : Énorme dilemme révélé dans ce dossier brûlant du mercato ? https://t.co/U05OdLGLa7 pic.twitter.com/iTTfuNy7HE — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Skriniar ne s’imaginerait pas quitter l’Inter en milieu de saison