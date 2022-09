Foot - PSG

Le coup de gueule de Ménès après la sortie fracassante de Mbappé

Publié le 26 septembre 2022 à 22h00 par La rédaction

Alors qu'il était en stage avec les Bleus, Kylian Mbappé a encore fait parler de lui la semaine dernière. L'attaquant vedette du PSG a mis en lumière la liberté qu'il avait en équipe de Didier Deschamps, tandis qu'il occupe un rôle totalement différent en club. Alors que cette sortie médiatique n'a pas manqué de faire réagir, Kylian Mbappé peut tout de même compter sur le soutien de Pierre Ménès.

Comme à son habitude, Kylian Mbappé ne manque jamais l'occasion de parler aux médias. Cette fois-ci, c'est son passage en zone mixte après la victoire face à l'Autriche qui fait parler. Sa sortie sur son utilisation au PSG a crée une polémique, mais le journaliste Pierre Ménès préfère le défendre.

PSG : Mbappé, Neymar… Messi se lâche sur la MNM https://t.co/93V2b0z0BK pic.twitter.com/0k8genpFVF — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

«C'est encore une fois une tempête pour rien»

Interrogé sur la sortie médiatique de Kylian Mbappé par l'un de ses internautes pendant son émission Face à Pierrot sur Youtube , Pierre Ménès a pris position. « Comment j'interprète le tacle de Kylian Mbappé au PSG sur sa liberté en équipe de France ? Qui était directement visé selon moi ? Désolé de te décevoir, personne. Evidemment, la presse qui a relayée cette info - comme toujours avec Mbappé - n'a pas passé l'intégralité de sa déclaration. Il dit qu'il aime bien jouer avec une pointe fixe, mais il ajoute qu'il est heureux aussi au PSG, et je l'ai vu nulle part. C'est encore une fois une tempête pour rien. Mais avec Mbappé, c'est tous les jours. Il a bien du mérite de supporter ça » a-t-il lâché.

«A Paris, c’est différent il n’y a pas ça»