PSG : Une révolution provoquée par Kylian Mbappé cet été ?

Publié le 27 septembre 2022 à 12h00 par La rédaction

Cet été, le PSG a opéré à une grande révolution en interne au niveau de la direction, de l’entraîneur, mais aussi de l’effectif. A l’issue de l’exercice 2021/2022, le club de la capitale avait réussi à prolonger Kylian Mbappé. Mais pour ce faire, le Paris Saint-Germain aurait accepté que l’attaquant ait son mot à dire sur les décisions sportives...

Après un long feuilleton pour savoir si Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid ou prolonger avec le PSG, c’est finalement avec le club de la capitale que le joueur a décidé de continuer l’aventure. Et à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, Mbappé a lourdement pesé sur les décisions du mercato.

Mbappé voulait voir Leonardo partir

Remercié par le PSG le même jour que l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, le départ de Leonardo semble donc lié à cette nouvelle. Alors que la relation entre les deux protagonistes avait l’air compliquée, l’ancien directeur sportif parisien ne souhaitait pas se raccrocher à ça : «Non, on ne m'a pas dit ça. Mais je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Et le fait d'avoir gardé un joueur de ce niveau-là, français et parisien, est important pour le PSG et la L1» , précisait Leonardo lors d’une interview pour l’EQUIPE quelques jours après son éviction.

Pochettino aussi victime de la prolongation de Mbappé

A en croire les informations d' El Confidencial , Kylian Mbappé aurait également eu son mot à dire sur le licenciement de Mauricio Pochettino. Déjà en danger après le parcours du PSG en Ligue des Champions, la prolongation de l’attaquant parisien aurait donc eu son impact dans le choix du club de la capitale. Par la suite, le Paris Saint-Germain a remplacé l'Argentin par Christophe Galtier.

Le PSG a promis un renouvellement de l’effectif

Parmi les conditions fixées pour que Kylian Mbappé prolonge avec le PSG, le club de la capitale devait revoir son effectif. Le Paris Saint-Germain aurait promis plusieurs arrivées importantes, mais l’attaquant parisien aurait aussi eu son mot à dire sur le départ de certains joueurs.