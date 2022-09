Foot - Mercato - PSG

PSG : Le clash Mbappé-Neymar confirmé à cause du mercato

Publié le 27 septembre 2022 à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la relation entre Neymar et Kylian Mbappé semble s’être considérablement dégradée depuis maintenant de nombreuses semaines au PSG, la presse espagnole confirme le malaise entre les deux stars. Un malaise qui daterait du jour où Mbappé avait réclamé le départ de son ancien compère.

Neymar et Kylian Mbappé, c’est quoi le problème ? Autrefois très complices sur et en dehors des terrains, les deux stars du PSG avaient d’ailleurs été recrutés à quelques semaines d’intervalle par le club de la capitale, à l’été 2017, pour des sommes records (222M€ pour Neymar, 180M€ pour Mbappé). Mais depuis maintenant quelques mois, la relation semble s’être très clairement détériorée entre l’international français et son partenaire brésilien, qui n’hésite même plus à se piquer en public.

« Parfois, des moments plus froids que chauds »

Interrogé début septembre en conférence de presse, Mbappé avait confirmé certains tensions avec le numéro 10 du PSG : « C’est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça (…) Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts comme ça, tu as des moments comme ça », expliquait Mbappé. De son côté, Neymar a ouvertement snobé la question d’un journaliste vendredi dernier, en zone mixte après le match du Brésil contre le Ghana, qui portait sur son coéquipier du PSG : « Kylian? Non... », a lâché Neymar avant de s’éclipser rapidement. Ambiance…

La prolongation de Mbappé a tout déclenché