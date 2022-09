Foot - PSG

PSG : En grande difficulté, il interpelle Galtier

Publié le 27 septembre 2022 à 07h45 par Dan Marciano

Prêté la saison dernière au Sporting Portugal, Pablo Sarabia a fait son retour au PSG cet été. Mais barré par la concurrence, l'international espagnol n'a été titularisé qu'à deux reprises en championnat depuis le début de la saison. Présent en conférence de presse ce lundi, le joueur s'est prononcé sur sa situation.

Barré par la concurrence au PSG, Pablo Sarabia a été prêté au Sporting Portugal la saison dernière. A Lisbonne, le joueur a retrouvé de la confiance et espérait enchaîner en Ligue 1 cette saison. Mais sous les ordres de Christophe Galtier, Sarabia n'est que très peu utilisé.

Sarabia peu utilisé par Galtier

Depuis le début de la saison, Pablo Sarabia n'a été titularisé qu'à deux reprises en championnat. Malgré son faible temps de jeu au PSG, le joueur ne semble pas être affecté. Présent en conférence de presse ce lundi, l'international espagnol espère obtenir sa chance dans les prochaines semaines.

« Il est clair que les équipes ont besoin de rotation »