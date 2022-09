Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé... Lionel Messi se lâche

Publié le 27 septembre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

Arrivé au PSG en 2021 en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi a notamment rejoint Neymar et Kylian Mbappé, formant alors l'un des trios offensifs les plus impressionnants du moment. Alors que la relation entre les membres de la MNM est scrutée de très près, Messi s'est livré à propos de Neymar et de Mbappé.

Depuis 2017, Neymar et Kylian Mbappé font la paire au PSG. Mais depuis l'été 2021, ils ont un nouveau compère en attaque et pas n'importe qui. En effet, le club de la capitale a réalisé un énorme coup en récupérer Lionel Messi, libre suite à son départ du FC Barcelone. De quoi faire saliver tout le monde à l'époque puisqu'on attendait qu'une chose : voir Messi combiner avec Neymar et Mbappé sur le terrain. Si la première saison des 3 a été compliquée, cela va beaucoup mieux lors de cet exercice. Au PSG, la MNM fait ainsi maintenant d'énormes dégâts.

« On est heureux d'être ensemble»

Les détails ont été réglés entre Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé et désormais, tout va pour le mieux entre les 3 compères du PSG. D'ailleurs, à l'occasion d'un entretien accordé à TUDN , Messi s'est exprimé sur ses coéquipiers. Et à propos du Brésilien, il a notamment expliqué : « Avec Ney on se connaît par cœur, on a passé beaucoup de temps à Barcelone, j'aurais aimé en profiter plus à Barcelone, mais la vie nous a retrouvés à Paris, on est heureux d'être ensemble, j'adore jouer avec lui ».

« Dans les années à venir, il sera certainement parmi les meilleurs »