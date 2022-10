Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos l’a recruté, Mbappé lui a déroulé le tapis rouge

Publié le 1 octobre 2022 à 09h45 par Thomas Bourseau

Hugo Ekitike pourrait connaître sa première titularisation avec le PSG ce samedi soir lors de la réception de Nice au Parc des princes, soit plus de deux mois après son arrivée au Paris Saint-Germain facilitée par Kylian Mbappé.

Pourtant courtisé par de belles écuries anglaises que ce soit West Ham ou Newcastle et notamment par le Borussia Dortmund dans le cadre de la succession d’Erling Braut Haaland, Hugo Ekitike a finalement pris la direction du PSG. Et Luis Campos se trouverait derrière cette décision. C’est en effet l’information que L’Équipe a communiqué dans ses colonnes du jour ce samedi.

Luis Campos a personnellement fait le choix d’Hugo Ekitike

D'après le quotidien sportif, le conseiller football du PSG a fait d’Hugo Ekitike « un choix personnel » en juillet dernier lorsque le Paris Saint-Germain a accueilli l’avant-centre âgé de 20 ans par le biais d’un prêt d’une saison avec option d’achat obligatoire s’élevant à 35 voire 36M€. C’est ce qui a été convenu avec le Stade de Reims lors des négociations.

Mercato - PSG : Révélations sur le transfert de Christophe Galtier https://t.co/hcYwp11EHb pic.twitter.com/cgMG11BnH9 — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

Mbappé a mis à l’aise Ekitike en brisant la glace