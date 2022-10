Foot - PSG

PSG : Le calvaire touche à sa fin pour Ekitike

Publié le 1 octobre 2022 à 08h30 par Pierrick Levallet

Recruté par Luis Campos cet été, Hugo Ekitike a eu du mal à s’imposer au PSG en ce début de saison. Mais l’attaquant de 20 ans pourrait bien avoir une chance de se montrer réellement ce samedi, face à l’OGC Nice. En cas de bonne performance, l’ancien du Stade de Reims pourrait enfin voir son calvaire prendre fin.

Arrivé cet été, Hugo Ekitike n’a pas encore eu vraiment la chance de montrer de quoi il était capable. L’attaquant de 20 ans n’a dû se contenter que de quelques bouts de matchs, sans avoir réellement le temps d’afficher ses capacités. Mais sa chance pourrait bien arriver très prochainement. Comme RMC Sport l’a révélé ce vendredi, Hugo Ekitike devrait vivre sa première titularisation au PSG face à l’OGC Nice ce samedi. Le club de la capitale envisagerait de faire souffler Kylian Mbappé, ce qui permettra à l’attaquant de 20 ans de se montrer un peu plus. Une petite consécration pour ce dernier, qui a longtemps patienté avant d’avoir sa chance.

Ekitike ne s’est pas encore imposé

Arrivé avec l’étiquette d’un attaquant à fort potentiel, Hugo Ekitike savait très bien que s’imposer au PSG était loin d'être une chose simple au vu de la concurrence à son poste avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Mais l’attaquant de 20 ans ne s’attendait pas à avoir si peu de temps de jeu. Jusqu’à présent, Hugo Ekitike n’a disputé que 66 minutes réparties en 5 matchs sous le maillot parisien. Même face à des clubs moins huppés (comme Brest le 10 septembre dernier), le joueur n’a été que très peu utilisé.

Plusieurs indices laissés sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, Hugo Ekitike commençait à laisser quelques signes qui pouvaient être interprétés comme de l’impatience, parfois à la limite de l’agacement quant à sa situation. Plusieurs fois, l'attaquant du PSG a utilisé une émoticône symbolisant le calme et la volonté de rester zen pour illustrer ses états d’âme. Mais à l’entraînement, Hugo Ekitike redouble d’effort. Et cela a sans doute fini par payer.

«Il a des fourmis, ça le démange»